Monza-Palermo 3-0 le pagelle | Augello spinge e difende per Pohjanpalo pochi palloni

Nel match tra Monza e Palermo, i padroni di casa vincono 3-0. Augello si occupa sia di sostenere l’attacco che di difendere, mentre Pohjanpalo riceve pochi palloni da gestire. La partita si conclude con un risultato che lascia pochi dubbi, anche se l’andamento non è stato così netto come suggerisce il punteggio. Il Palermo perde e il secondo posto si allontana.

Il terzino offre cross e chiusure soprattutto nel primo tempo, il bomber finlandese lotta ma non riceve grandi rifornimenti. Esordio per Rui Modesto: l'ex Udinese non incide e rischia anche il rosso Un 3-0 che non lascia appelli nonostante la prestazione non sia stata così negativa come potrebbe emergere dal risultato finale: il Palermo perde a Monza e vede il secondo posto allontanarsi. Gli uomini di Inzaghi hanno disputato un buon primo tempo, nella ripresa è mancato il guizzo negli ultimi 25 metri. Diverse sufficienze tra i rosa, pochi i bocciati. Joronen 6: Nel primo tempo sostanzialmente inoperoso nonostante la rete subita, sulla quale nulla può. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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