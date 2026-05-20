Alle 21:00 si disputa allo stadio di Istanbul la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. La partita vede gli ospiti britannici imporsi con un risultato di 3-0, grazie anche alle prestazioni di alcuni giocatori chiave. La cronaca della gara segue i momenti salienti e i risultati in tempo reale, offrendo un quadro completo di un incontro che si svolge in una cornice internazionale e con grande attenzione da parte del pubblico presente e di chi segue da casa.

Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Friburgo Aston Villa 0-3 LIVE: tris di Rogers, a ispirare è Buendia

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