Pagelle finale Grande Fratello Vip 2026 | Renato e Raul miracolati Lucia sarà dimenticata

La finale del Grande Fratello Vip 2026 si è conclusa con sorprese e conferme. Renato e Raul sono stati tra i protagonisti più discussi, con risultati che hanno sorpreso molti. Lucia, invece, sembra destinata a essere dimenticata in questa edizione, nonostante le aspettative iniziali. La serata ha visto anche altri concorrenti ottenere valutazioni diverse, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte riflessioni sulla direzione presa dal reality. Questi i primi giudizi sulla conclusione della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui