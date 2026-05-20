Pagelle finale Grande Fratello Vip 2026 | Renato e Raul miracolati Lucia sarà dimenticata
La finale del Grande Fratello Vip 2026 si è conclusa con sorprese e conferme. Renato e Raul sono stati tra i protagonisti più discussi, con risultati che hanno sorpreso molti. Lucia, invece, sembra destinata a essere dimenticata in questa edizione, nonostante le aspettative iniziali. La serata ha visto anche altri concorrenti ottenere valutazioni diverse, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte riflessioni sulla direzione presa dal reality. Questi i primi giudizi sulla conclusione della stagione.
Roma, 19 maggio 2026 - Questa edizione del reality show si è conclusa col botto. Ecco le pagelle della finale del Grande Fratello Vip 2026. Un’edizione particolarmente fortunata dal punto di vista dei risultati degli ascolti tv. Tanto da aver dato una seconda vita a un format che ormai puzzava di naftalina. Alessandra Mussolini: voto Concorrente ideale. Alessandra Mussolini ha giocato sin dal primo minuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ha giocato a proprio modo, sia chiaro. Un modo sguaiato, evidente, eccessivo, incoerente, teatrale. Ma ha giocato molto bene. Perché ha capito che si chiama reality show, ma non è la realtà. Ecco quindi che è emerso il suo modo di essere personaggio, il suo modo di essere esagerata e, quindi, di fare show. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Grande fratello vip 2026 | Alessandra Mussolini è la seconda finalista
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