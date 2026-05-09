Nella puntata di venerdì 8 maggio del Grande Fratello Vip 2026 sono stati assegnati i voti ai concorrenti. Adriana Volpe si è paragonata a Gandhi, mentre Raul, Renato e Lucia sono stati definiti trasferelli. La serata ha visto confronti e commenti tra i partecipanti, senza grandi colpi di scena. Le pagelle riflettono le impressioni della produzione sulla performance dei concorrenti durante la settimana.

Roma, 8 maggio 2026 - Ecco le pagelle della puntata di venerdì 8 maggio del Grande Fratello Vip 2026. Alessandra Mussolini e Antonella Elia: voto Professioniste. La consapevolezza di essere fra le protagoniste assolute di questa edizione del Gf Vip l’hanno avuta sin dalla prima settimana del programma. Per questo motivo avrebbero tranquillamente potuto tirare i remi in barca a un certo punto del reality show e invece non l’hanno fatto. Anzi. Sono state molto generose con il pubblico. Sempre rimanendo in un ambito profondamente e irrimediabilmente trash, sia chiaro. Si sono prese il carico del programma interamente sulle spalle e lo hanno portato a riscuotere il successo di ascolti tv che è sotto gli occhi di tutti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello Vip: Adriana Volpe si sente Gandhi. Raul, Renato e Lucia sono trasferelli

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Adriana Volpe si sente Gandhi. Raul, Renato e Lucia sono trasferelli: le pagelle del Grande Fratello VipRoma, 8 maggio 2026 - Ecco le pagelle della puntata di venerdì 8 maggio del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip, tensione tra Lucia e Raul: “Io non sono Renato”Nella Casa del Grande Fratello VIP il rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras sembra aver subito una brusca frenata.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le pagelle: Ilary Blasi top (8) ma il cast l’abbandona (4). E Todaro s’illumina solo con Francesca Tocca (7); Grande Fratello Vip, le pagelle del 28 aprile: il malore stellare della Marini (5), Paola Caruso e il figlio (8); Grande Fratello Vip, pagelle: Marini trash stellare (7), Caruso eliminata (5), Elia ingarbugliata (4,5), Mussolini tra divide et impera (7); Grande Fratello Vip, le pagelle della quattordicesima puntata: Mussolini voto 8, Elia voto 6, Raimondo voto 8, Marco voto 3.

Adriana Volpe si sente Gandhi. Raul, Renato e Lucia sono trasferelli: le pagelle del Grande Fratello VipI giudizi sui principali protagonisti della puntata di venerdì 8 maggio: i comodini in Casa sono ancora troppi ... quotidiano.net

Pagelle Grande Fratello Vip 2026, 5 maggio | Mussolini finalista (sottotono), brutta figura per Marco BerryPagelle Grande Fratello Vip 2026, i top e i flop della puntata del 5 maggio su Canale 5: Elia e Mussolini crollano, brutta figura per Marco Berry ... ilsussidiario.net