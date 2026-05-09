Nella puntata del 8 maggio 2026 del Grande Fratello Vip, si sono svolti vari confronti tra i concorrenti, con alcuni di loro che sono stati trasferiti nella casa. Durante la serata, sono stati assegnati i voti e le valutazioni per le caratteristiche di ogni partecipante, tra cui Adriana Volpe, che si è paragonata a Gandhi. La puntata ha visto anche le reazioni di Raul, Renato e Lucia ai vari eventi e valutazioni.

Roma, 8 maggio 2026 - Ecco le pagelle della puntata di venerdì 8 maggio del Grande Fratello Vip 2026. Alessandra Mussolini e Antonella Elia: voto Professioniste. La consapevolezza di essere fra le protagoniste assolute di questa edizione del Gf Vip l’hanno avuta sin dalla prima settimana del programma. Per questo motivo avrebbero tranquillamente potuto tirare i remi in barca a un certo punto del reality show e invece non l’hanno fatto. Anzi. Sono state molto generose con il pubblico. Sempre rimanendo in un ambito profondamente e irrimediabilmente trash, sia chiaro. Si sono prese il carico del programma interamente sulle spalle e lo hanno portato a riscuotere il successo di ascolti tv che è sotto gli occhi di tutti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Adriana Volpe si sente Gandhi. Raul, Renato e Lucia sono trasferelli: le pagelle del Grande Fratello Vip

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