Grande Fratello Vip eliminati e nominati Lucia bacia Renato e Ibiza l’attacca | E’ molto aperta Il confronto fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Da quotidiano.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 marzo 2026 - Questa sera nel reality sono stati eliminati alcuni concorrenti e altri sono stati nominati. Durante la puntata, Lucia ha baciato Renato, mentre Ibiza ha commentato il gesto definendola molto aperta. È stato inoltre trasmesso un confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La serata ha visto diverse novità e confronti tra i partecipanti, con momenti di tensione e dichiarazioni.

Roma, 24 marzo 2026 - Un’eliminazione, la prima di questa edizione, nuove nomination, una serie di confronti ad alta tensione e un “fantasma” che è tornato, per fortuna solo temporaneamente, nella Casa: la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, quella di martedì 24 marzo, è stata ricca e intensa. Il pillola-gate: Antonella Elia contro Dario Cassini. Chi è stato eliminato. Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane. Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe. I nominati. Le coppie. La lite Marco Berry-Nicolò Brigante. Il pillola-gate: Antonella Elia contro Dario Cassini. Le pillole della discordia: quelle per la pressione di Dario Cassini che sarebbero sparite dopo che Antonella Elia aveva spostato la di lui valigia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip, eliminati e nominati. Lucia bacia Renato e Ibiza l’attacca: “E’ molto aperta”. Il confronto fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

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