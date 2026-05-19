A giugno alcuni pensionati riceveranno un importo più alto nelle proprie pensioni. In particolare, i grandi invalidi vedranno un aumento consistente, che potrebbe arrivare fino a 1.000 euro complessivi, comprensivi degli arretrati. La variazione deriva da quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, approvata di recente, che ha previsto adeguamenti per determinate categorie di pensionati. La modifica interesserà chi riceve pensioni di invalidità riconosciute con percentuali elevate.

Un mese di giugno più ricco per alcuni pensionati. Per i grandi invalidi, infatti, è previsto un importante aumento nel cedolino della pensione, come previsto dalla Legge di Bilancio (legge n. 1992025). Il governo è andato a modificare la disciplina delle previdenze (Legge 2882002) per modificare l'assegno mensile. Una diretta risposta alla perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione degli ultimi anni. Come si legge nel messaggio numero 1269 dello scorso 14 aprile, la novità riguarda i commi 922-924 dell'articolo 1 della legge n. 1992025, che hanno portato significativi aggiornamenti. Gli aumenti sono stati confermati e la decorrenza sarà retroattiva dal primo gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pensioni di giugno, per alcuni scatterà un significativo aumento: 1.000 euro con arretrati

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