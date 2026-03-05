Notti nere l’ultimo romanzo di Marco Vichi al Castello di Poppi

Da lanazione.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 5 marzo 2026 – Sabato 7 marzo alle ore 15,30 il Castello di Poppi ospita la presentazione di "Notti nere", l’ultimo romanzo di Marco Vichi. Un dialogo con Christian Bigiarini e il circolo di lettura "La torre dei libri". Nasce il primo anno del Festival “????????????????????????????????????”, la rassegna di incontri letterari a cura della?????????????????????????????????????????????? e dei????????????????????????????, in collaborazione con i???????????????????????????????? della??????????????????????????????????, con il sostegno della???????????????????????????? e grazie anche alla Feltrinelli point di Arezzo. Un grande evento culturale che coinvolge undici biblioteche di Arezzo e delle sue vallate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

notti nere l8217ultimo romanzo di marco vichi al castello di poppi
© Lanazione.it - "Notti nere", l’ultimo romanzo di Marco Vichi al Castello di Poppi

Leggi anche: "Notti nere" al Castello di Poppi

Leggi anche: Marco Vichi. Crimini e misteri nelle ’Notti nere’

Una selezione di notizie su Marco Vichi.

Temi più discussi: Notti nere, l’ultimo romanzo di Marco Vichi al Castello di Poppi; Castello di Poppi: Marco Vichi presenta Notti nere. Omaggio a quattro donne del territorio; Notti nere al Castello di Poppi; ANIME NERE Anna Foa Lucetta Scaraffia.

marco vichi notti nere l ultimoNotti nere, l’ultimo romanzo di Marco Vichi al Castello di PoppiSabato 7 marzo alle ore 15,30, incontro con l'Autore e premiazione di alcune donne che si sono distinte per risultati personali e professionali ... lanazione.it

marco vichi notti nere l ultimoNotti nere al Castello di PoppiSabato 7 marzo alle 15.30 il Castello di Poppi ospita la presentazione di Notti nere, l’ultimo romanzo di Marco ... lanazione.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.