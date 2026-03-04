notti nere al castello di poppi

Sabato 7 marzo alle 15.30 il Castello di Poppi ospita la presentazione di "Notti nere", l’ultimo romanzo di Marco Vichi (nella foto). Un dialogo con Christian Bigiarini e il circolo di lettura "La torre dei libri". Nasce così il primo anno del Festival "Scrittori in circolo", la rassegna di incontri letterari a cura della Rete documentaria aretina e dei Comuni aderenti, in collaborazione con i Circoli di lettura della Provincia di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana e grazie anche alla Feltrinelli point di Arezzo. Un grande evento culturale che coinvolge undici biblioteche di Arezzo e delle sue vallate. Alle ore 17 si terrà un laboratorio artistico esperienziale "Avere stoffa da vendere" con la guida di Sara Lovari a prenotazione obbligatoria a rilliana@casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

