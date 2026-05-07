Serata Paella & Sangria alle Terme di Montegrotto all’Hotel Mioni Royal San

Sabato 16 maggio 2026, presso l’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme, si svolgerà una serata dedicata alla cucina spagnola con una cena a base di paella di pesce e verdure. L’evento combina i profumi e i sapori della Spagna con il relax delle acque termali della struttura. La serata si svolgerà in un ambiente che invita alla convivialità e al benessere, offrendo un momento di condivisione tra gli ospiti.

Una serata speciale dove i profumi e i sapori della Spagna incontrano il relax delle acque termali.Sabato 16 maggio 2026, all’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme invita a vivere un’esperienza dedicata al benessere e alla convivialità: una cena con paella di pesce e verdure servita nella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Pasquetta alle terme a Montegrotto: grigliata e musica dal vivo all’Hotel Mioni Royal SanScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Trascorrere Pasquetta... Serata brasiliana al Mioni Luxury Swim & Spa: il Brasile alle terme di Montegrotto TermeVenerdì 24 aprile il Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme propone una speciale Serata Brasiliana, un evento che unisce benessere termale,... Contenuti di approfondimento Primo maggio a Montegrotto Terme con la sfilata notturna dei carri allegoriciVenerdì 1° maggio Montegrotto Terme si anima con «Carnevale alle Terme», la manifestazione organizzata dall’assessorato alle Manifestazioni turistiche di Montegrotto Terme assieme a Pro Loco Montegrot ... padovaoggi.it cer montegrotto terme 1: un anno di attività e nuovi progetti in arrivoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi A un anno dalla sua nascita, la Co ... padovaoggi.it