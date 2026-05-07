Serata Paella & Sangria alle Terme di Montegrotto all’Hotel Mioni Royal San

Da padovaoggi.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026, presso l’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme, si svolgerà una serata dedicata alla cucina spagnola con una cena a base di paella di pesce e verdure. L’evento combina i profumi e i sapori della Spagna con il relax delle acque termali della struttura. La serata si svolgerà in un ambiente che invita alla convivialità e al benessere, offrendo un momento di condivisione tra gli ospiti.

Una serata speciale dove i profumi e i sapori della Spagna incontrano il relax delle acque termali.Sabato 16 maggio 2026, all’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme invita a vivere un’esperienza dedicata al benessere e alla convivialità: una cena con paella di pesce e verdure servita nella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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