Stop al mega progetto eolico tra Tuscania e Viterbo | erano previste 18 torri alte oltre 200 metri

È stato bloccato il progetto eolico tra Tuscania e Viterbo, che prevedeva l’installazione di 18 torri alte oltre 200 metri. La decisione arriva dopo l’opposizione locale e le preoccupazioni sulla tutela del paesaggio e della biodiversità della zona. Il progetto, che avrebbe coinvolto un’area della Tuscia, non è più in fase di realizzazione.

Il Tar del Lazio conferma il blocco definitivo all'impianto. I giudici ribadiscono la priorità della difesa del paesaggio rispetto alle logiche industriali delle energie rinnovabili L’interesse per le energie rinnovabili non può cancellare d’ufficio la tutela del paesaggio e della biodiversità della Tuscia. Con questa motivazione il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha messo il sigillo finale sul progetto che prevedeva l'installazione di 18 pale eoliche giganti in un'area compresa tra i comuni di Viterbo e Tuscania. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla società Tuscania San Lorenzo srl, confermando la validità del decreto con cui il ministero dell’ambiente, già nel maggio dello scorso anno, aveva espresso un parere negativo insindacabile. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

