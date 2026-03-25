Nel centro del capoluogo ciociaro è stata smantellata una piazza di spaccio che operava tutto il giorno in una zona centrale ma defilata. La zona era protetta da telecamere e cani di grossa taglia, creando un'area di resistenza alle operazioni delle forze dell'ordine. L'intervento ha portato alla disarticolazione di questa rete di spaccio attiva nella zona.

Il blitz dei Carabinieri ha portato in carcere un 45enne e un 18enne. Sequestrati crack, cocaina, hashish, un telefono criptato e oltre mille euro in contanti Una vera e propria "piazza di spaccio" fiorente e attiva a tutte le ore del giorno, allestita in una zona centrale ma strategicamente defilata del capoluogo ciociaro. È quanto hanno scoperto e smantellato i Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Frosinone, che nella giornata di lunedì 23 marzo hanno fatto scattare un blitz mirato. L'operazione si è conclusa con l'arresto in flagranza di reato di due cittadini stranieri residenti a Frosinone: un 45enne di origini marocchine, già gravato da numerosi precedenti penali, e un 18enne di origini egiziane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Smantellata piazza di spaccio in centro nel Capoluogo, un "fortino" protetto da telecamere e cani di grossa taglia

Articoli correlati

Smantellata piazza di spaccio nel centro storico di Bitonto: due arresti e droga sequestrataOperazione dei carabinieri con unità cinofile, elicottero e reparti speciali: trovati stupefacenti, contanti e un sistema di videosorveglianza...

Salto nel vuoto per sfuggire all'arresto: smantellata piazza di spaccioUn parcheggio trasformato in una piazza di spaccio, una fuga tra i palazzi e un salto nel vuoto di per evitare le manette.

Contenuti utili per approfondire Smantellata piazza

Temi più discussi: Secondigliano, smantellata piazza di spaccio del clan Licciardi al Rione Berlingieri: droga anche ad artisti e professionisti; Rione Berlingieri, smantellata piazza di spaccio attiva da 30 anni: 11 arresti nei clan Vanella Grassi e Licciardi; Blitz antidroga a Siracusa: smantellata piazza di spaccio in un appartamento abbandonato; Droga, smantellata la storica piazza di 111 al rione Berlingieri: 11 arresti.

Smantellata piazza di spaccio a Siracusa. Arrestati tre uominiI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa, hanno smantellato una piazza di spaccio allestita in un appartamento disabitato di via Santi Amato, nell’ambito di mirati servizi finalizz ... siracusaoggi.it

Smantellata piazza di spaccio in un appartamento a Siracusa, arrestati tre giovaniCarabinieri di Siracusa carabinieri-siracusa I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di ... msn.com

CARABINIERI SIRACUSA: SMANTELLATA PIAZZA DI SPACCIO IN VIA SANTI AMATO. UN 29ENNE E DUE 18ENNI ARRESTATI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della - facebook.com facebook