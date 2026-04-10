Una donna è stata aggredita in strada da un uomo che, successivamente, ha rivolto bottiglie a un ragazzo presente sul posto. L'episodio si è verificato durante le ore diurne in una via di Parma. Testimoni riferiscono che l’aggressore, un migrante, potrebbe aver assunto sostanze o essere sotto l’effetto dell’alcol al momento dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato eventuali prove sul luogo.

Una scena terrificante, alla quale purtroppo siamo abituati. Un migrante, forse sotto l'effetto di alcol e sostanze, ha aggredito una ragazza in una strada di Parma in pieno giorno. La donna stava portando a spasso il cane quando si è accorta della presenza del malcapitato. Subito dopo lo straniero ha iniziato a importunarla e lei ha chiesto aiuto. Un vicino di casa, accortosi del pericolo, è sceso per dare una mano alla donna. Così il migrante ha spostato la sua attenzione sul ragazzo uscito in strada. E ha cominciato ad aggredirlo a colpi di bottigliate in testa. La vittima, al secondo colpo ricevuto, è fuggito verso una via laterale e lo straniero lo ha inseguito continuando ad aggredirlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Parma, pesta una donna. Poi bottigliate a un ragazzo: l'orrore dell'immigrato, immagini forti

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Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo. Tra i due una lite, poi l’orroreFirenze, 19 febbraio 2026 – Svolta nelle indagini sulla donna decapitata a Scandicci.