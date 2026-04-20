Un uomo di nazionalità nigeriana è stato denunciato dopo aver aggredito un quattordicenne nel cortile di una casa. Secondo quanto riferito, il ragazzo si trovava all'esterno dell'abitazione quando l’uomo ha iniziato a colpirlo senza apparente motivo, senza che il giovane potesse reagire o tentare di fermare l'aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente.

Brutale aggressione a Borgofranco d’Ivrea, paesino in provincia di Torino, dove un ragazzino di 14 anni è stato picchiato da un 29enne nigeriano, affetto da evidenti problemi psichiatrici. L’episodio, di cui si è avuta conoscenza solo nelle scorse ore, è in realtà avvenuto venerdì scorso, 10 aprile. Secondo quanto raccontato (anche sui social) dalla madre del giovane, il 29enne girava in bici e avrebbe fatto irruzione nel cortile della loro abitazione in stato di forte alterazione dicendo di essere “arrabbiato”. Il figlio si trovava all’esterno e non ha potuto far nulla per placare la furia del nigeriano che ha iniziato a colpirlo senza pietà.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Entra nel cortile di una casa e pesta un 14enne senza motivo: denunciato nigeriano

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