Oroscopo giugno 2026 | Giove cambia segno Leone e Chirone torna in Toro dopo 49 anni
A giugno 2026, due eventi segnano il cielo: il passaggio di Giove nel segno del Leone e il ritorno di Chirone in Toro, evento che si verifica per la prima volta dopo 49 anni. Il 19 giugno Chirone entra di nuovo in Toro, dando inizio a un ciclo di circa otto anni incentrato su corpo, autostima e sicurezza materiale. Questi spostamenti planetari rappresentano occasioni di cambiamento e riflessione per chi segue le influenze astrologiche.
Giugno è il mese che fa tornare a casa due grandi pianeti. Il 19 Chirone entra in Toro per la prima volta dopo 49 anni: apre un ciclo di otto anni intorno al corpo, al valore di sé, alla sicurezza materiale. Il 30 Giove lascia il Cancro e arriva in Leone, dove resterà fino al luglio 2027 — un anno e mezzo di stagione creativa, di espressione personale, di luce che chiede di essere mostrata. In. 🔗 Leggi su Feedpress.me
SCORPIO June 2026 BIG NEWS That Changes Everything (Madame Aurora)
Sullo stesso argomento
Oroscopo Aprile 2026: cosa cambia davvero segno per segno. La classifica per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciAprile 2026, arrivato al suo primo fine settimana pieno, mostra finalmente il suo vero tono: meno slancio disperso, più verifica concreta.
Oroscopo della settimana 6-12 aprile 2026: soldi, lavoro e strategie segno per segno. La classifica di Eryx per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciLa settimana dal 6 al 12 aprile 2026 segna un passaggio netto tra chi continua a riempire le giornate di attività e chi, invece, riesce a trasformare...
Oroscopo della settimana, 18-24 maggio 2026: la settimana dei quattro passaggiOroscopo settimanale 18-24 maggio 2026: quattro cambi di segno in cinque giorni. Marte in Toro, Venere in Cancro, Sole in Gemelli. Classifica 12 segni. msn.com
La Promessa Celeste dell'Universo: Uno dei più grandi transiti, Giove in Cancro (2026-2027), si avvicina – Un Momento Divino per scatenare i matrimoni tardivi reddit
Oroscopo del 07/05/2026 ARIETE** Sarete nella disposizione d’animo giusta per sfruttare ogni più piccola occasione, sia in campo professionale sia sentimentale. Oltre alle soddisfazioni sul lavoro, potrete contare sul sostegno della persona amata pronta ad - Facebook facebook
Oroscopo di giugno, classifica e pagelle del mese su amore, lavoro e denaro: Leone è 1°Per l'Acquario il mese di giugno facilita i chiarimenti, permettendo di superare con successo intoppi sentimentali o burocratici ... it.blastingnews.com