A giugno 2026, due eventi segnano il cielo: il passaggio di Giove nel segno del Leone e il ritorno di Chirone in Toro, evento che si verifica per la prima volta dopo 49 anni. Il 19 giugno Chirone entra di nuovo in Toro, dando inizio a un ciclo di circa otto anni incentrato su corpo, autostima e sicurezza materiale. Questi spostamenti planetari rappresentano occasioni di cambiamento e riflessione per chi segue le influenze astrologiche.

Giugno è il mese che fa tornare a casa due grandi pianeti. Il 19 Chirone entra in Toro per la prima volta dopo 49 anni: apre un ciclo di otto anni intorno al corpo, al valore di sé, alla sicurezza materiale. Il 30 Giove lascia il Cancro e arriva in Leone, dove resterà fino al luglio 2027 — un anno e mezzo di stagione creativa, di espressione personale, di luce che chiede di essere mostrata. In. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni

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SCORPIO June 2026 BIG NEWS That Changes Everything (Madame Aurora)

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