Oriente come orizzonte | il primo convegno nazionale dedicato ai dirigenti scolastici

Il 28 e 29 maggio si svolge a Otranto il primo convegno nazionale dedicato ai dirigenti scolastici, al personale scolastico e alle professioni educative, con il tema “Oriente come orizzonte: educare, orientare, diventare cittadini”. L’evento prevede interventi di esperti provenienti da diverse parti del paese e si concentra sui temi dell’educazione e dell’orientamento. La manifestazione si svolge in due giorni e si svolge in una località affacciata sul mare.

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