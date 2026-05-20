Oriente come orizzonte | il primo convegno nazionale dedicato ai dirigenti scolastici
Il 28 e 29 maggio si svolge a Otranto il primo convegno nazionale dedicato ai dirigenti scolastici, al personale scolastico e alle professioni educative, con il tema “Oriente come orizzonte: educare, orientare, diventare cittadini”. L’evento prevede interventi di esperti provenienti da diverse parti del paese e si concentra sui temi dell’educazione e dell’orientamento. La manifestazione si svolge in due giorni e si svolge in una località affacciata sul mare.
LECCE - “Oriente come orizzonte: educare, orientare, diventare cittadini” è il titolo del primo convegno nazionale dedicato a dirigenti scolastici, personale scolastico e professioni educative, in programma a Otranto il 28 e il 29 maggio, con gli interventi di esperti nazionali e che sta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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