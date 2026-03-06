Palermo ospita Italia Nomad Fest | a Villa Niscemi il primo festival nazionale dedicato ai nomadi digitali

A Palermo si tiene Italia Nomad Fest, il primo festival nazionale dedicato ai nomadi digitali, che si svolge a Villa Niscemi. L’evento riunisce professionisti e appassionati di un nuovo modo di lavorare, caratterizzato da spostamenti tra diverse città e Paesi. Durante la manifestazione si incontrano comunità nate online e poi ritrovate in incontri reali, creando un ponte tra mondo digitale e presenza fisica.

Il lavoro che non ha più un indirizzo fisso, le persone che si spostano tra città e Paesi diversi, le comunità professionali che nascono online e poi si incontrano nei luoghi reali. Dall'8 al 15 marzo, Villa Niscemi ospita Italia Nomad Fest, il primo festival nazionale dedicato ai nomadi digitali, al coliving e alle nuove comunità internazionali di professionisti che lavorano da remoto. Italia Nomad Fest nasce per osservare da vicino una trasformazione ormai evidente: il lavoro da remoto sta cambiando il rapporto tra lavoro, mobilità e città. A Palermo arriveranno professionisti del digitale, imprenditori, freelance, ricercatori, creativi e fondatori di startup provenienti da diversi Paesi.