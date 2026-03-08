Cade nel fiume e sparisce nel nulla | ore d' ansia a Subiaco ricerche anche con i droni nell' Aniene

Un uomo è caduto nel fiume Aniene a Subiaco e da più di ventiquattro ore non se ne hanno più notizie. Le ricerche sono in corso, coinvolgendo anche l’uso di droni nella zona del fiume e della vegetazione circostante. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine che cercano di rintracciare la persona dispersa.

Un uomo disperso tra le acque gelide dell'Aniene e la fitta vegetazione che costeggia il fiume. Da oltre ventiquattro ore Subiaco e tutta la Valle Aniene vivono con il fiato sospeso per la sorte di una persona di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di sabato 7 marzo. Tutto è iniziato intorno alle 15:30 di sabato, quando alla sala operativa del comando di Roma è arrivata la segnalazione di una caduta all'altezza di Ponte San Mauro. Immediato l'invio sul posto della squadra 14A dei vigili del fuoco di Subiaco. La morfologia del terreno - impervia e caratterizzata da correnti insidiose - ha richiesto fin dai primi minuti l'intervento di reparti specializzati.

Leggi anche: Trovato un cadavere nell’Aniene: potrebbe essere quello di Alessandro Giannetti, finito nel fiume con l’auto dopo un incidente

