Orario leggermente anticipato rispetto al solito Con gli abruzzesi sarà alle 16 al Mazza

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'orario delle partite di playoff è stato leggermente anticipato rispetto alle precedenti programmi. La partita con gli abruzzesi si giocherà alle 16 al Mazza. Con il passaggio dalla fase regionale a quella nazionale, la competenza si sposta dal Crer alla Lega Nazionale Dilettanti, che ha subito modificato alcuni dettagli della programmazione già prevista. Questa variazione riguarda principalmente gli orari e le date delle partite, senza alterare però le date fondamentali del torneo.

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Il passaggio dalla fase regionale a quella nazionale dei playoff sposta anche la competenza dal Crer alla Lnd, che ha immediatamente disposto alcune variazioni rispetto alla programmazione che ci si aspettava. Innanzitutto, 13 semifinali su 14 – compresa quella tra Spal e Santegidiese – si disputeranno domenica prossima alle 16. Quindi mezz’ora prima rispetto all’orario della fase regionale. Il match tra Monti Prenestini e Grassina, che tra l’altro interessa in maniera particolare la squadra di Parlato, invece si giocherà addirittura alle 15. È già stato fissato anche il menù delle semifinali di ritorno: Santegidiese e Spal si affronteranno domenica 31 maggio alle 16 a Sant’Egidio alla Vibrata (provincia di Teramo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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