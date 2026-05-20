Orario leggermente anticipato rispetto al solito Con gli abruzzesi sarà alle 16 al Mazza

L'orario delle partite di playoff è stato leggermente anticipato rispetto alle precedenti programmi. La partita con gli abruzzesi si giocherà alle 16 al Mazza. Con il passaggio dalla fase regionale a quella nazionale, la competenza si sposta dal Crer alla Lega Nazionale Dilettanti, che ha subito modificato alcuni dettagli della programmazione già prevista. Questa variazione riguarda principalmente gli orari e le date delle partite, senza alterare però le date fondamentali del torneo.

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