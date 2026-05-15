Sub italiani morti alle Maldive recuperato il corpo di Gianluca Benedetti Giallo sulle cause | La verità nelle GroPro – La diretta
Sono stati recuperati i corpi di alcuni italiani morti nelle Maldive, tra cui quello di Gianluca Benedetti. La procura di Roma sta conducendo un’indagine per chiarire le cause della tragedia avvenuta nell’atollo di Vaavu, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione subacquea. Sono in corso verifiche su eventuali responsabilità e circostanze che hanno portato a questa fatalità. La vicenda ha suscitato attenzione e si attendono ulteriori sviluppi dall’inchiesta in corso.
La procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. I pm della capitale, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, una volta ricevuta comunicazione apriranno un fascicolo e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti e individuare le cause delle morti avvenute durante l’esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Le vittime sono le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. L'articolo Sub italiani morti alle Maldive, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Open.online
ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: IN CORSO IL RECUPERO DEI CORPI. OPERAZIONE AD ALTO RISCHIO
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