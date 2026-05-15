Sub italiani morti alle Maldive recuperato il corpo di Gianluca Benedetti Giallo sulle cause | La verità nelle GroPro – La diretta

Sono stati recuperati i corpi di alcuni italiani morti nelle Maldive, tra cui quello di Gianluca Benedetti. La procura di Roma sta conducendo un’indagine per chiarire le cause della tragedia avvenuta nell’atollo di Vaavu, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione subacquea. Sono in corso verifiche su eventuali responsabilità e circostanze che hanno portato a questa fatalità. La vicenda ha suscitato attenzione e si attendono ulteriori sviluppi dall’inchiesta in corso.

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