Comune Napoli Aniello Esposito Pd nuovo presidente Commissione Trasporti | Ora più bus
Il consigliere comunale del Partito Democratico è stato appena eletto presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli. Con questa nomina, si promette un aumento dei mezzi pubblici disponibili in città. La sua nomina è stata approvata durante la recente riunione della commissione, alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti politici. La sua prima dichiarazione pubblica riguarda l’intenzione di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Comune.
Aniello Esposito, consigliere comunale Pd, nuovo presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli: "Più bus e migliori collegamenti in periferia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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