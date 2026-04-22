IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CARLO BONOMI E FRANCESCO CONCI CONFERMATI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI FIERA MILANO

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano si è riunito oggi per definire le cariche sociali dopo il rinnovo avvenuto dall’Assemblea degli Azionisti. In questa seduta sono stati confermati alla guida della società il presidente e l’amministratore delegato. La riunione ha riguardato anche l’assegnazione di altre funzioni ai membri del nuovo consiglio. La nomina dei componenti è avvenuta nel rispetto delle decisioni prese dall’assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (la “Società” eo “Fiera Milano”), si è riunito in data odierna per deliberare in merito all’attribuzione delle cariche sociali in seguito all’Assemblea degli Azionisti che ha, tra l'altro, rinnovato il Consiglio di Amministrazione stesso. Il neocostituito Consiglio di Amministrazione, composto da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallocchio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve, Maria Luisa Mosconi e Carlo Maria Ferro ha attribuito le cariche sociali sino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio di Fiera Milano al 31 dicembre 2028.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CARLO BONOMI E FRANCESCO CONCI CONFERMATI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI FIERA MILANO Notizie correlate Fiera Milano, Bonomi e Conci confermati presidente e amministratore delegatoL'assemblea di Fiera Milano ha approvato il bilancio del 2025 e nominato il consiglio di amministrazione - nove componenti - che rimarrà in carica... Leggi anche: Depositata lista nuovo Cda Fiera Milano, confermati Bonomi presidente e Conci ad Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il nuovo Consiglio provinciale: chi sono gli eletti, 5 conferme e un seggio in più all'opposizione; Il nuovo consiglio direttivo di Medicina Democratica; Nuovo Polo Ospedaliero di Trento: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Provincia; Pro Loco Teggiano, rinnovate le cariche sociali: ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione. MPS, domani il primo CdA del nuovo board: Bisoni verso la presidenza(Teleborsa) - Si riunisce domani mattina a Siena il primo consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena dopo l'assemblea che una settimana fa ha eletto il nuovo board, con la vittoria a ... finanza.repubblica.it Il Lions club Barcellona nomina il nuovo consiglio direttivoIl Lions club Barcellona presieduto da Pina Rita Bruno ha nominato ieri, al seguito di un’assemblea elettiva, il nuovo consiglio direttivo per l’anno sociale 2026-2027. L’evento si è svolto presso ... 24live.it Azienda Speciale Informare, il nuovo Consiglio di Amministrazione facebook Il 13 giugno si elegge il nuovo Consiglio Provinciale. Il corpo elettorale è formato dai sindaci e dai consiglieri dei 17 comuni della Provincia. La presentazione delle liste entro il 24 maggio 2026 bit.ly/3QlMJow x.com