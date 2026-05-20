Operazioni ’insolite’ in porto Perché c’erano le forze dell’ordine?
Nelle ore notturne, al porto, si sono svolte operazioni di carico e scarico caratterizzate da movimenti considerati ‘insoliti’. Durante queste attività, sono state notate la presenza di forze dell’ordine e vigili del fuoco, che hanno monitorato le operazioni. Le operazioni si sono svolte in modo regolare, senza interruzioni, e sono state osservate da testimoni presenti in zona. La presenza delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di chi si trovava vicino al porto in quel momento.
di Daniele Rosi Movimenti definiti ‘insoliti’ e presenza di forze dell’ordine e vigili del fuoco durante operazioni di carico e scarico svolte nelle ore notturne al porto. È da questi elementi che nasce il dubbio sollevato da Accademia Apuana della Pace, Anpi Massa-Carrara e da Gino Buratti e Giancarlo Albori, che hanno deciso di rendere pubbliche le loro preoccupazioni su quanto starebbe accadendo al porto di Marina. Attraverso un documento congiunto, i firmatari chiedono di avere rassicurazioni su ciò che verrebbe movimentato nello scalo apuano, appellandosi alla trasparenza e a risposte chiare da parte delle autorità competenti. A destare interrogativi sarebbero alcuni episodi degli ultimi mesi, caratterizzati, sostengono, da presenza di polizia, guardia di finanza, esercito e vigili del fuoco durante alcune attività portuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française
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