Operazioni ’insolite’ in porto Perché c’erano le forze dell’ordine?

Nelle ore notturne, al porto, si sono svolte operazioni di carico e scarico caratterizzate da movimenti considerati ‘insoliti’. Durante queste attività, sono state notate la presenza di forze dell’ordine e vigili del fuoco, che hanno monitorato le operazioni. Le operazioni si sono svolte in modo regolare, senza interruzioni, e sono state osservate da testimoni presenti in zona. La presenza delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di chi si trovava vicino al porto in quel momento.

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