Laurentino 38 le operazioni di sgombero | l' imponente schieramento di forze dell' ordine

Le forze dell’ordine sono intervenute nello stabile occupato dal centro sociale Laurentino 38, riuscendo a entrare in una delle aree dell’edificio. L’operazione di sgombero ha coinvolto un vasto schieramento di agenti. Nessuna persona è stata segnalata come ferita durante l’intervento. L’edificio è stato messo sotto controllo e si prosegue con le operazioni di sgombero.

Le forze dell’ordine sono riuscite a entrare in una parte dello stabile occupato dal centro sociale Laurentino 38 per sgomberarlo. All’interno circa 40 persone stanno cercando di impedire l’accesso alla polizia. Imponente lo schieramento dei forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Laurentino 38, le operazioni di sgombero: l'imponente schieramento di forze dell'ordine Roma, forze dell'ordine al Laurentino 38: tensioni per lo sgombero Notizie correlate Arenella, abbattuto il pino della discordia: “Intervento con ingente schieramento di forze dell’ordine”Tempo di lettura: 2 minutiQuasi un anno di rinvii, un tira e molla con gli ambientalisti in prima linea: alla fine, è stato abbattuto il pino... Roma: lo sgombero del centro sociale Laurentino 38È in corso da stamani, martedì mattina, lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38, a Roma. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Laurentino 38 a Roma in corso lo sgombero del centro sociale. Roma, sgombero al Laurentino 38: operazione all’alba nel quadrante sud – VIDEOAl momento le autorità non hanno fornito dettagli ufficiali sulle motivazioni specifiche del provvedimento né sugli sviluppi dell’operazione ... radiocolonna.it Laurentino 38, le operazioni di sgombero: l'imponente schieramento di forze dell'ordine(LaPresse) Le forze dell'ordine sono riuscite a entrare in una parte dello stabile occupato dal centro sociale Laurentino 38. All'interno circa ... stream24.ilsole24ore.com