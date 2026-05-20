Il 28 ottobre 2025, giorno in cui è andato in onda il finale della quinta stagione, Hulu ha annunciato il rinnovo di Only Murders in the Building per una sesta stagione. La serie, che vede protagonisti tre amici coinvolti in un nuovo caso, si prepara a viaggiare a Londra per le riprese di alcune scene. La produzione continuerà a seguire le loro avventure mentre indagano su un mistero ambientato nella capitale britannica.

Il 28 ottobre 2025, lo stesso giorno in cui andava in onda il finale della quinta stagione, Hulu ha ufficializzato il rinnovo di Only Murders in the Building per una sesta stagione. Una comunicazione così tempestiva è tutt’altro che scontata nel settore, e dice molto del peso che la serie ha nel palinsesto della piattaforma: si tratta della comedy originale più vista nella storia di Hulu, con nomination agli Emmy come Outstanding Comedy Series per più anni consecutivi e un Primetime Emmy vinto nel 2024 per Original Music and Lyrics. Selena Gomez ha accolto la notizia con un messaggio diretto ai fan attraverso le Instagram Stories: “Beh,... 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Only Murders in the Building 6: il trio vola a Londra per un nuovo caso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Only Murders in the Building Season 6 Confirmed — Trio Heads to London!

Sullo stesso argomento

Mercato Inter, Ausilio vola a Londra: obiettivo Vicario ma non solo. Per il centrocampo…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Ausilio vola a Londra: obiettivo Vicario ma non solo.

Spring Up Close al Cinematocasa: inaugurano la rassegna i concerti del Mike Mazzari Trio e del BIC TrioDopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Palermo l’atmosfera raccolta e immersiva di Up Close con un nuovo ciclo primaverile: Alessandro...

Ho fatto il loro sondaggio e ti giuro che se organizzano un evento di Only Murders in the Building, sarò così felice. reddit

Selena Gomez Reveals ‘Only Murders in the Building’ Season 6 Has Begun Shooting in LondonHere’s what to know about the future of the hit Hulu series Only Murders in the Building, starring Selena Gomez, Steve Martin, and Martin Short. yahoo.com

Only Murders in the Building streamingScopri dove vedere Only Murders in the Building in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Only Murders in the Building in abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi ... comingsoon.it