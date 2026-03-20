Mercato Inter Ausilio vola a Londra | obiettivo Vicario ma non solo Per il centrocampo…

Il dirigente dell'Inter si è recato a Londra per trattare con vari agenti e club, con l’intento di rafforzare la rosa. L’obiettivo principale è il portiere Vicario, ma sono in corso anche discussioni per rinforzare il centrocampo. Le trattative sono in corso e coinvolgono diversi giocatori, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati ufficializzati.

Inter News 24 Mercato Inter, Ausilio vola a Londra: obiettivo Vicario ma non solo. Per il centrocampo. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le notti europee di Champions League non servono solo per lo spettacolo in campo, ma diventano il palcoscenico ideale per tessere le lodi del mercato che verrà. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dei nerazzurri è stata protagonista di un importante blitz in terra inglese. Il direttore sportivo Piero Ausilio, esperto uomo mercato del club milanese, insieme al suo vice Dario Baccin, è stato avvistato sulle tribune del Tottenham Stadium. L’obiettivo? Gettare le basi per la squadra del futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio vola a Londra: obiettivo Vicario ma non solo. Per il centrocampo… Articoli correlati Mercato Inter, Marotta e Ausilio rompono gli indugi! Vicario obiettivo numero uno per la porta. E Martinez…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri rompono gli indugi: il preferito per la porta in vista della prossima stagione è Vicario. Leggi anche: Inter, blitz per Vicario. Ausilio è stato a Londra: servono 20 milioni per convincere il Tottenham Approfondimenti e contenuti su Mercato Inter Temi più discussi: Quanto vale Vicario per il Tottenham: lo scatto dell'Inter, il viaggio di Ausilio e il retroscena di mercato; Sconto per Vicario? In Inghilterra sicuri: l'Inter può chiudere ad una cifra inferiore col Tottenham; Non solo Vicario: i 3 giocatori visionati da Ausilio e Baccin nel blitz londinese dell'Inter; La Fiorentina vola ai quarti di Conference League: battuto il Rakow anche al ritorno, la sintesi del match. Inter, Ausilio vola a Londra: si prova a stringere per VicarioL’Inter inizia a pianificare le mosse in vista della prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Piero Ausilio è stato recentemente ... tuttojuve.com Inter, Gazzetta conferma: Vicario esaltato dal ritorno in Italia. La richiesta del TottenhamCome anticipato ieri da Fcinter1908, il ds dell'Inter Piero Ausilio è volato a Londra per iniziare a sondare il terreno per Guglielmo Vicario ... msn.com Mercato, Sportitalia: "Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere..." - facebook.com facebook Mercato, Sportitalia: "Inter, da Londra può riaprirsi la pista con il Chelsea per prendere..." x.com