A Palermo prende il via una nuova edizione di Up Close al Cinematocasa, rassegna dedicata alla musica dal vivo. La programmazione primaverile si apre con i concerti del Mike Mazzari Trio e del BIC Trio, che si svolgeranno negli spazi del cinema. La manifestazione vede coinvolti artisti come Alessandro Presti, Marco Grillo, Gianni Gebbia, Roberto Brusca, Joe Giuseppe Costantino, Jerusa Barros, Chris Obehi e Riccardo Randisi.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Palermo l’atmosfera raccolta e immersiva di Up Close con un nuovo ciclo primaverile: Alessandro Presti e Marco Grillo, Gianni Gebbia e Roberto Brusca, Joe Giuseppe Costantino, Jerusa Barros, Chris Obehi, Mike Mazzarri, Riccardo Randisi e Francesco Guaiana, Marcello Arrabito saranno tra i protagonisti di Spring Up Close, in programma dal 10 aprile al 16 maggio, dalle ore 22, al Cinematocasa di Palermo, rassegna che conferma e rilancia il proprio formato distintivo, costruito su una relazione diretta tra musicisti e pubblico, in uno spazio che privilegia l’ascolto, la prossimità e la condivisione dell’esperienza musicale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Spring Up Close al Cinematocasa: inaugurano la rassegna i concerti del Mike Mazzari Trio e del BIC Trio

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