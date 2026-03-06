Gioventù Nazionale a congresso | Al centro la sfida della sicurezza

A Ferrara si svolge il primo congresso provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. L’evento si concentra sulla questione della sicurezza, con i partecipanti che discutono delle priorità del movimento in questa tematica. L’appuntamento dà il via alla serie di incontri che si terranno in diverse città italiane durante la stagione dei congressi.

Sarà Ferrara che aprirà le danze in tutta Italia per la stagione dei congressi provinciali di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. L’appuntamento è fissato per questa domenica, a partire dalle 15,30, presso il Palazzo della Racchetta. Un evento che segna un passaggio di testimone fondamentale per una realtà che negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale. Oltre a eleggere il nuovo presidente provinciale e il coordinamento, il dibattito metterà al centro le sfide generazionali, dalla sicurezza al lavoro, dalle battaglie nelle scuole fino alla recente mobilitazione a favore della riforma della giustizia. L’apertura dei lavori sarà affidata ad Alessandro Balboni, vice sindaco di Ferrara e membro dell’Esecutivo Nazionale di Gn, mentre a presiedere il congresso sarà Nicola Caruso Esecutivo Nazionale Gn. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

