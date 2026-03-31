Damascelli | L’Italia ha la meglio gioventù negli altri sport la Nazionale di calcio si porta dietro dubbi

Durante il fine settimana, l’Italia ha ottenuto successi significativi in diversi sport: Kimi Antonelli ha vinto in Formula 1, Jannik Sinner ha trionfato nel tennis e Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria in MotoGP. Nel frattempo, sono emersi dubbi sulla performance della nazionale di calcio, che continua a far parlare di sé per questioni legate alla squadra e ai risultati recenti.

L’Italia ha vissuto un grande weekend con le vittorie di Kimi Antonelli e Jannik Sinner rispettivamente nella Formula 1 e nel tennis, e anche Marco Bezzecchi in Moto Gp. Ora tocca solo alla Nazionale di Gattuso fare la sua parte; questa sera la finale play-off contro la Bosnia per accedere ai Mondiali 2026. La Nazionale italiana di calcio si scontra con gli altri sport. Tony Damascelli scrive su Il Giornale: Se non ci fosse il calcio sarebbero ore di gloria totale. Automobilismo, motociclismo, tennis, roba bella dello sport italiano, campioni seri e veri, la meglio gioventù. Poi c’è il football, ahi noi, c’è la nazionale di Gattuso, ahi lui, c’è un gruppo che si deve fare squadra e attorno al quale il Paese si divide. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Articoli correlati Il calcio somiglia troppo alla politica, negli altri sport vince il più forteIl calcio e tutte le dinamiche che lo attraversano (compensi stratosferici e a volte fuori mercato, comportamenti dei calciatori, dei dirigenti delle... Leggi anche: Cena di gala? No, molto meglio il fast food dietro l'angolo. Così l'attore di "Sinners - I Peccatori" ha deciso di portarsi dietro la statuetta per un panino e patatine fritte Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Difetti e pochezze. La Serie A lascia il palcoscenico alla Nazionale; Scossone in Fratelli d’Italia: Ivan Lorusso lascia partito e gruppo consiliare; Quell’esultanza anticipata che scatena l’ira bosniaca; Damascelli: Qualcuno presume che il governo del calcio debba conservarsi in eterno, piaccia o non... Damascelli su Il Giornale: L'esultanza dell'Italia è una storica figura di m...Il fuorionda trasmesso dalla Rai circa l'esultanza di alcuni azzurri al passaggio del turno della Bosnia ai danni del Galles ha acceso una vera. tuttomercatoweb.com Guardare la Nazionale di calcio agli Europei o ai Mondiali non è solo una questione di sport o di calcio ma è una passione in grado di unire un intero Paese. Ci sono molte ragioni, tra le quali alcune di carattere evolutivo e neuroscientifico, che la scienza può f facebook In #Bosnia la #Nazionale di #calcio #allenata da #Mister Rino #Gattuso si #gioca l’accesso ai #mondiali con una #partita da #dentro o #fuori x.com