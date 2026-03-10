Cancro al seno iniziale oncologo De Laurentiis | Con ribociclib più probabile guarire

Un oncologo ha dichiarato che l’assunzione di ribociclib può ridurre del 30% il rischio di recidive nel cancro al seno iniziale. La dichiarazione si basa su dati raccolti in studi clinici condotti su pazienti che hanno già ricevuto altri trattamenti. La ricerca si concentra sull’efficacia del farmaco nel migliorare le possibilità di guarigione.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Assumere il ribociclib consente di ridurre ulteriormente il rischio residuo di recidive di queste pazienti, al netto dei migliori trattamenti già ricevuti, di quasi il 30%. Si tratta quindi di un impatto importante in termini di potenziale aumento della probabilità di guarigione". Lo ha detto Michelino De Laurentiis, professore e direttore del Dipartimento di Oncologia senologica e toraco-polmonare, Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione 'G. Pascale' di Napoli, in occasione del via libera alla rimborsabilità dell'inibitore Cdk46, in associazione alla terapia endocrina (Et) con inibitori dell'aromatasi, nel trattamento adiuvante di pazienti con cancro al seno in fase iniziale Hr+Her2-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

