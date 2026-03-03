Giornata mondiale contro l' Hpv | open day gratuiti per la vaccinazione
Dal 3 al 6 marzo, in tutto il territorio, si svolge un'iniziativa di prevenzione contro il Papillomavirus Umano (Hpv) con open day gratuiti dedicati alla vaccinazione. L'iniziativa coinvolge diverse strutture sanitarie che offrono la possibilità di ricevere il vaccino senza costi. La giornata mondiale contro l'Hpv mira a sensibilizzare l'importanza della prevenzione attraverso questa iniziativa di pubblico interesse.
BRINDISI - La lotta contro il Papillomavirus Umano (Hpv) si intensifica con un'iniziativa di prevenzione che coinvolgerà l'intero territorio dal 3 al 6 marzo. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi ha organizzato una serie di open day vaccinali in concomitanza con la Giornata mondiale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
