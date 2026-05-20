Omicidio nella faida di camorra 4 condanne in Appello Ribaltone per Vincenzo Zagaria
La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha emesso le proprie sentenze in un procedimento riguardante l’omicidio di un uomo avvenuto nel 1995 a San. Quattro delle cinque persone coinvolte sono state condannate, mentre una è stata assoltta. La decisione è stata presa dalla seconda sezione, presieduta da Vittorio Medito con a latere Davide Di Stasio. La vicenda si inserisce in una faida di camorra che ha coinvolto diverse persone nel corso degli anni.
Quattro condanne e un'assoluzione. È quanto stabilito dalla seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli - presieduta da Vittorio Medito con a latere Davide Di Stasio - nei confronti di 5 persone coinvolte nell'omicidio di Domenico Cioffo, avvenuto il primo febbraio del 1995 a San. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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