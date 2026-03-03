Agguato nella faida di camorra carcere per lo ' specchiettista'
Un uomo di 28 anni è stato condannato a ventotto anni di carcere dalla Corte D’Assise di Santa Maria Capua Vetere. La sentenza riguarda il suo coinvolgimento nell’omicidio di un uomo avvenuto il primo febbraio a San Cipriano d'Aversa. La decisione è stata presa dal tribunale presieduto da Marcella Suma, con a latere Honorè Dessì.
Ventotto anni di carcere. E’ la pena inflitta dalla Corte D’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Marcella Suma con a latere Honorè Dessì, nei confronti di Francesco Compagnone coinvolto nell’omicidio di Domenico Cioffo ucciso a San Cipriano d'Aversa il primo febbraio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
