Omicidio e complotto | gli Usa incriminano Raul Castro tensione altissima con Cuba

Gli Stati Uniti hanno formalmente incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro con accuse riguardanti l’abbattimento di due aerei civili dell’organizzazione anti-castrista Brothers to the Rescue nel 1996. Le autorità americane sostengono che Castro sia coinvolto in un complotto che avrebbe portato a questo episodio, che ha causato la morte di diversi civili. La notizia ha provocato una forte escalation delle tensioni tra gli Stati Uniti e Cuba, riaccendendo il dibattito sulle responsabilità in passato e i rapporti tra i due paesi.

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Gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro con accuse pesantissime legate all’abbattimento di due aerei civili dell’organizzazione anti-castrista Brothers to the Rescue, avvenuto nel 1996. La decisione dell’amministrazione Trump rischia ora di aggravare ulteriormente la tensione tra Washington e L’Avana. Secondo quanto reso noto dopo la revoca del segreto istruttorio, il 94enne fratello di Fidel Castro è accusato di omicidio, complotto per uccidere cittadini americani e distruzione di aeromobili. Le accuse riguardano l’abbattimento di due Cessna civili nei cieli vicino a Cuba, episodio in cui morirono quattro persone, tre delle quali cittadini statunitensi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Omicidio e complotto”: gli Usa incriminano Raul Castro, tensione altissima con Cuba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tensione USA-Cuba: minaccia droni e possibile arresto di Raúl Castro? Punti chiave Come può l'arsenale di droni giustificare un'invasione statunitense? Chi autorizzerà la richiesta formale di arresto per Raúl Castro?... Cuba, l’ex presidente Raul Castro incriminato negli UsaL’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente di Cuba Raúl Castro.