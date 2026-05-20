Omicidio di via Manzini la Cassazione conferma la condanna a 21 anni per Carlo Evangelisti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 21 anni di reclusione per Carlo Evangelisti, riguardante l'omicidio della madre di 71 anni avvenuto in via Manzini. La decisione ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato dell'uomo, rendendo definitiva la pena stabilita nelle fasi precedenti del processo. Nessuno sconto di pena è stato concesso e la sentenza si applica senza modifiche. La vicenda riguarda un episodio che ha attirato l'attenzione nella zona.
Nessuno sconto di pena per Carlo Evangelisti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'uomo, rendendo definitiva la condanna a 21 anni di reclusione per l'omicidio della madre, la 71enne Milena Calanchi. Il dramma familiare si consumò a Modena a cavallo tra il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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