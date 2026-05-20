Omicidio di via Manzini la Cassazione conferma la condanna a 21 anni per Carlo Evangelisti

Da modenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 21 anni di reclusione per Carlo Evangelisti, riguardante l'omicidio della madre di 71 anni avvenuto in via Manzini. La decisione ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato dell'uomo, rendendo definitiva la pena stabilita nelle fasi precedenti del processo. Nessuno sconto di pena è stato concesso e la sentenza si applica senza modifiche. La vicenda riguarda un episodio che ha attirato l'attenzione nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nessuno sconto di pena per Carlo Evangelisti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'uomo, rendendo definitiva la condanna a 21 anni di reclusione per l'omicidio della madre, la 71enne Milena Calanchi. Il dramma familiare si consumò a Modena a cavallo tra il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Omicidio Cerciello: Cassazione conferma la condanna di Natale Hjorth

Omicidio di Persiceto, la Cassazione conferma la condannaSi chiudono definitivamente le porte del carcere per Yuri Fantini, ritenuto responsabile dell'omicidio di Aziz Tarik, il 31enne ucciso nell'estate...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web