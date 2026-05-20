Omicidio di via Manzini la Cassazione conferma la condanna a 21 anni per Carlo Evangelisti

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 21 anni di reclusione per Carlo Evangelisti, riguardante l'omicidio della madre di 71 anni avvenuto in via Manzini. La decisione ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato dell'uomo, rendendo definitiva la pena stabilita nelle fasi precedenti del processo. Nessuno sconto di pena è stato concesso e la sentenza si applica senza modifiche. La vicenda riguarda un episodio che ha attirato l'attenzione nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui