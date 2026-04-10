Omicidio di Persiceto la Cassazione conferma la condanna
La Cassazione ha confermato la condanna per Yuri Fantini, ritenuto responsabile dell’omicidio di un giovane di 31 anni avvenuto nell’estate del 2023 a Persiceto. La decisione definitiva segna la conclusione del procedimento giudiziario. Fantini rimane in cella, dove si trovava già dopo le sentenze di primo e secondo grado. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra gli addetti ai lavori.
Si chiudono definitivamente le porte del carcere per Yuri Fantini, ritenuto responsabile dell'omicidio di Aziz Tarik, il 31enne ucciso nell'estate del 2023. I carabinieri hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Bologna, dopo che la Corte di Cassazione, lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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