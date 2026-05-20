È iniziata la seconda udienza del processo in Corte d’assise per l’omicidio del capotreno, avvenuto qualche mese fa. Durante l’udienza, uno degli imputati ha parlato in italiano, affermando che la polizia lo avrebbe aggredito e svaligiato. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’intera vicenda giudiziaria, mentre si attendono ulteriori sviluppi e testimonianze. La corte prosegue con le procedure, cercando di fare luce sui fatti accaduti.

Bologna, 20 maggio 2026 - Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, iniziata la seconda udienza del processo in Corte d’assise. Oggi saranno sentiti i testimoni intervenuti subito dopo il fatto: si tratta di due ferrovieri, un agente della Squadra Mobile e un agente della Polfer. In aula anche Marin Jelenic, unico imputato del brutale delitto, avvenuto il pomeriggio del 5 gennaio scorso nel viottolo del piazzale Ovest della stazione, nel parcheggio riservato ai soli dipendenti ferroviari. Jelenic, 36 anni croato, senza fissa dimora e ora detenuto alla Dozza, era assistito dall’avvocato Christian Di Nardo – è imputato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dall'aver commesso il fatto in area ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio del capotreno, Jelenic parla in italiano: "La polizia mi ha aggredito e rubato tutta la mia roba, questo è grave"

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