Omicidio del capotreno Il legale della famiglia | Jelenic l’ha ucciso per ritorsione

Un capotreno di 34 anni è stato aggredito e ucciso in seguito a un episodio avvenuto alcuni giorni prima, secondo quanto affermato dal legale della famiglia. L’avvocato penalista ha dichiarato che la morte sarebbe stata causata da una vendetta personale, attribuendo la responsabilità a un uomo già coinvolto in uno screzio precedente. I dettagli dell’indagine sono ancora in fase di sviluppo, mentre si attendono ulteriori sviluppi dall’autorità giudiziaria.

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Anzola, fu aggredito e ucciso per ritorsione, in seguito a uno screzio con il killer risalente a qualche giorno prima: questa la tesi che porterà in aula il legale della famiglia, l’avvocato penalista Alessandro Numini. Mercoledì la prima udienza del processo che vede Marin Jelenic, croato di 36 anni, unico imputato. È accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e dall’aver commesso il fatto in area ferroviaria. Secondo voci che sono circolate nell’ambiente – ma che ancora non avrebbero trovato riscontri concreti –, Ambrosio non avrebbe fatto salire sul treno Jelenic. Questi, giorni dopo, vedendolo in stazione, potrebbe averlo riconosciuto, si sarebbe messo a seguirlo (lo pedina per undici minuti) e lo avrebbe ucciso con una coltellata alla schiena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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