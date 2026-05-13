Processo omicidio capotreno al via Jelenic sorride in aula

È iniziato oggi il processo relativo all'omicidio del capotreno avvenuto il 5 gennaio scorso in stazione. L'imputato, Alessandro Ambrosio, è presente in aula e sorride mentre ascolta le fasi dell'udienza. La vicenda riguarda il decesso del capotreno, che si era verificato nel pomeriggio di quel giorno, e il procedimento giudiziario prosegue con l'esame delle prove e delle testimonianze.

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Bologna, 13 maggio 2026 - Via al processo per Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso in stazione nel pomeriggio del 5 gennaio scorso. Questa mattina la prima udienza del procedimento. Marin Jelenic, 36 anni croato, senza fissa dimora e ora detenuto alla Dozza - assistito dall’avvocato Christian Di Nardo, è imputato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dall'aver commesso il fatto in area ferroviaria. I genitori di Ambro, Luigi ed Elisa, sono assistiti dall'avvocato Alessandro Numini. Capotreno ucciso, l’amore infinito della sua Francesca: “Quell’ultimo giorno insieme Alessandro era felice” Una foto tratta dal...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processo omicidio capotreno al via, Jelenic sorride in aula ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio del capotreno, chiuse le indagini su JelenicLa Procura di Bologna, dopo le indagini chiuse in neanche due mesi, ha chiesto il giudizio immediato per omicidio aggravato dai futili motivi e... Omicidio del capotreno. Il legale della famiglia: Jelenic l’ha ucciso per ritorsioneAlessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Anzola, fu aggredito e ucciso per ritorsione, in seguito a uno screzio con il killer risalente a qualche... Temi più discussi: Omicidio del capotreno: domani al via il processo a Marin Jelenic; Omicidio del capotreno, l’avvocato della famiglia: aggredito per ritorsione; Omicidio del capotreno a Bologna: Jelenic non risponde al Gip; Omicidio del capotreno. La difesa choc di Jelenic: Ho un alibi, non c’entro. Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer Raul Esteban Calderon, condannato in primo grado all'ergastolo reddit Omicidio capotreno, al via il processo per la morte di Alessandro Ambrosio(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - E' cominciato questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotre ... gazzettadiparma.it Omicidio capotreno, processo a Marin Jelenic al via il 13 maggioComincerà il 13 maggio, in Corte d'Assise a Bologna, il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato a morte alla schiena la sera del 5 gennaio, nel parcheggio del ... ansa.it