Il 20 maggio si terrà in Corte d’Assise il processo contro un uomo accusato di aver ucciso un’altra persona a Bergamo. Il gup ha riconosciuto come motivazione dell’omicidio i futili motivi, e l’imputato rischia l’ergastolo. L’accusa include anche il porto abusivo di coltello. La vicenda riguarda un fatto avvenuto nella città lombarda qualche tempo fa.

Bergamo, 11 marzo 2026 – C’è già la data del processo in Corte d’Assise: il 20 maggio. L’accusa è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e porto abusivo di coltello. Una accusa potenzialmente da ergastolo. Il gup Bonifacio ha disposto il rinvio a giudizio di Jacopo De Simone, il 19enne che la notte del 4 dello scorso anno sferrò una coltellata, risultata letale, a Riccardo Claris, 26 anni, in via dei Ghirardelli, vicino allo stadio di Bergamo. Una lite scoppiata per motivi di rivalità calcistica in un bar di Borgo Santa Caterina. Claris e De Simone, il film della notte di sangue: la lite al bar, la “mandria di animali”, la mamma che cerca di fermare la violenza Riconosciuti i futili motivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Claris, il gup riconosce i futili motivi: De Simone rischia l’ergastolo

Articoli correlati

Leggi anche: Jacopo De Simone rinviato a giudizio per l’omicidio di Riccardo Claris: confermata l’aggravante dei futili motivi

Riccardo Claris ucciso dopo una lite al bar, a processo il 19enne Jacopo De Simone: rischia l’ergastoloJacopo De Simone è stato rinviato a giudizio a Bergamo per omicidio aggravato dai futili motivi.

Contenuti e approfondimenti su Omicidio Claris

Delitto Claris, il gup riconosce i futili motivi: De Simone a processo per omicidio aggravatoIl giudice ha anche rigettato la richiesta di rito abbreviato per il 19enne che sferrò la coltellata letale a Riccardo Claris la sera del 3 maggio del 2025. ecodibergamo.it

Riccardo Claris ucciso dopo una lite al bar, a processo il 19enne Jacopo De Simone: rischia l’ergastoloJacopo De Simone è stato rinviato a giudizio a Bergamo per omicidio aggravato dai futili motivi. A maggio 2025 il 19enne aveva ucciso con una coltellata il 26enne Riccardo Claris dopo una lite ... fanpage.it