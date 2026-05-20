Omicidio Claris De Simone davanti al giudice | la difesa chiede l’esclusione dell’aggravante
Nella mattinata di mercoledì 20 maggio si è tenuta al tribunale di Bergamo la prima udienza del processo riguardante l’omicidio di un giovane di 26 anni avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2025 in via Ghirardelli, vicino allo stadio della città. Durante l’udienza, l’imputato ha ascoltato l’intervento del giudice e la difesa ha presentato una richiesta per l’esclusione dell’aggravante contestata nel procedimento. La discussione si è concentrata sulla qualificazione giuridica del reato e sulle accuse mosse all’imputato.
Nella mattinata di mercoledì 20 maggio al tribunale di Bergamo si è svolta la prima udienza del processo per l’omicidio di Riccardo Claris, il 26enne ucciso in via Ghirardelli, nelle vicinanze dello stadio di Bergamo, nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2025. Davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Donatella Nava si è presentato l’imputato Jacopo De Simone che, assistito dal legale Luca Bosisio, è comparso davanti al collegio composto anche dal giudice a latere Michela Loletto e dalla giuria popolare. Nel corso dell’udienza l’avvocato Bosisio ha chiesto l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi e di procedere con il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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