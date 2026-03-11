Jacopo De Simone rinviato a giudizio per l’omicidio di Riccardo Claris | confermata l’aggravante dei futili motivi

A Bergamo, Jacopo De Simone è stato rinviato a giudizio per l’omicidio di Riccardo Claris, con l’aggravante dei futili motivi confermata. La vicenda coinvolge anche una foto di Riccardo Claris inserita in un ciondolo a forma di cuore e una scritta pubblicata sui social con il messaggio “Siamo pronti”. La decisione si basa sulle indagini condotte finora.

Bergamo. La foto di Riccardo Claris custodita in un ciondolo a forma di cuore e una scritta semplice, ma carica di significato pubblicata sui social: “Siamo pronti”. Con quell’immagine stretta tra le mani, i familiari del 26enne hanno atteso questa mattina, mercoledì 11 marzo, l’udienza preliminare in tribunale a Bergamo. Il gup Luca Bonifacio ha disposto il rinvio a giudizio per il 19enne Jacopo De Simone, reo confesso dell’omicidio. Confermata anche l’aggravante dei futili motivi. La morte di Claris, 26enne consulente finanziario, risale alla notte del 4 maggio scorso. I due giovani si erano incrociati al Reef Cafè di Borgo Santa Caterina, locale frequentato da tifosi dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Riccardo Claris ucciso a Bergamo, chiesto il processo per Jacopo De Simone: è accusato di omicidio aggravatoLa pm Maria Esposito ha chiesto il processo per Jacopo De Simone, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e porto abusivo d'arma.

