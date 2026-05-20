Omicidio Ambrosio | il numero 110 sul cellulare della vittima

Nelle indagini sull’omicidio di una persona, si è scoperto che sul cellulare della vittima era presente una sequenza di numeri, “110”. La polizia ha analizzato questa sequenza, cercando di capire cosa rappresentasse o se celasse qualche messaggio nascosto. Durante il processo, l’agente incaricato delle indagini ha spiegato come sia riuscito a identificare l’imputato in aula, basandosi su elementi raccolti durante le verifiche e sui dati di rintracciabilità del cellulare.

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