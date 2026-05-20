Omicidio Ambrosio | il numero 110 sul cellulare della vittima
Nelle indagini sull’omicidio di una persona, si è scoperto che sul cellulare della vittima era presente una sequenza di numeri, “110”. La polizia ha analizzato questa sequenza, cercando di capire cosa rappresentasse o se celasse qualche messaggio nascosto. Durante il processo, l’agente incaricato delle indagini ha spiegato come sia riuscito a identificare l’imputato in aula, basandosi su elementi raccolti durante le verifiche e sui dati di rintracciabilità del cellulare.
? Punti chiave Cosa nascondeva la sequenza 110 digitata sul cellulare della vittima?. Come ha fatto l'agente a identificare l'imputato in aula?. Perché l'uomo accusato ha iniziato a parlare di mafia?. Chi ha filmato il pedinamento del capotreno prima dell'aggressione?.? In Breve La cifra 110 sul cellulare indica il tentativo di chiamare 118 o 113.. L'agente PolFer ha identificato Marin Jelenic come l'imputato nel processo.. Il procuratore Michele Martorelli ha guidato le procedure di riconoscimento in aula.. Jelenic ha revocato il mandato al legale Christian Di Nardo durante l'udienza.. A Bologna, durante l’udienza del processo per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, un agente della PolFer ha rivelato che il capotreno di 34 anni cercò di contattare i soccorsi la sera del 5 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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