Uccise il capotreno Alessandro Ambrosio niente perizia psichiatrica per Jelenic La fidanzata della vittima | Udienza molto dolorosa

Nella giornata di oggi, davanti alla Corte d’Assise, si è discusso della richiesta di perizia psichiatrica per l’imputato, coinvolto nell’omicidio del capotreno. La decisione di non procedere con l’esame psichiatrico è stata comunicata durante l’udienza, che si è svolta in un clima di grande emozione. La fidanzata della vittima ha commentato l’evento come molto doloroso, sottolineando la sofferenza provocata dall’accaduto.

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No alla perizia psichiatrica per l’imputato. È entrato nel vivo davanti alla Corte d’Assise di Bologna il processo per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato alla schiena la sera del 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione ferroviaria, area riservata ai dipendenti delle Ferrovie. La Corte, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa dell’imputato, Marin Jelenic, croato di 36 anni senza fissa dimora, arrestato il giorno dell’Epifania a Desenzano del Garda dopo una fuga durata circa 24 ore. Nelle motivazioni lette in aula, il presidente Liccardo ha spiegato che dalla documentazione sanitaria emerge un soggetto “ lucido e vigile ”, pur se “reticente nell’approfondire il contenuto del proprio pensiero”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uccise il capotreno Alessandro Ambrosio, niente perizia psichiatrica per Jelenic. La fidanzata della vittima: “Udienza molto dolorosa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Omicidio capotreno di Bologna, al via il processo: l’avvocato di Jelenic chiede la perizia psichiatrica Omicidio Alessandro Ambrosio, al via il processo: Marin Jelenic in aulaSi è aperto questa mattina, nell’aula della Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, il processo a carico di Marin... Temi più discussi: Omicidio del capotreno. La difesa choc di Jelenic: Ho un alibi, non c’entro; Omicidio del capotreno: domani al via il processo a Marin Jelenic; Omicidio del capotreno, l’avvocato della famiglia: aggredito per ritorsione; Omicidio del capotreno. Il legale della famiglia: Jelenic l’ha ucciso per ritorsione. Al via il processo per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Il legale di Jelenic chiede una perizia psichiatrica. In aula l'unico imputato. Presente la fidanzata della vittima #ANSA x.com Rissa sul treno Iseo-Brescia: otto giovani denunciati. Coinvolti sei bergamaschi | Il convoglio è stato fermato, la corsa è stata soppressa, causando circa due ore di ritardo ai passeggeri. - reddit.com reddit Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso con una coltellata, al via il processo: il presunto assassino sorride davanti alla famiglia della vittimaÈ cominciato questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ... corriereadriatico.it Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, iniziato il processo a Marin Jelenic: il sorriso in aula dell'imputato. Negata la perizia psichiatricaÈ cominciato questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato a mor ... corrieredibologna.corriere.it