A Induno Olona, nel Varesotto, il 50enne fermato la scorsa settimana per l’omicidio di un uomo di 30 anni rimane in carcere. La vittima è stata accoltellata durante una rissa avvenuta nella notte precedente. Nel frattempo, è stata avviata l’autopsia sul corpo della vittima per determinare le cause precise del decesso. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dell’evento.

Induno Olona (Varese), 15 aprile 2026 – Deve restare in carcere Gesuino Corona, il 50enne fermato la sera di sabato scorso per l'omicidio di Enzo Ambrosino, 30 anni, accoltellato a Induno Olona, nel Varesotto, durante una rissa la notte precedente. L'uomo – considerato l’esecutore materiale del delitto – è stato sentito ieri dal Gip del tribunale di Varese Marcello Buffa che ha convalidato il fermo rigettando la richiesta dei domiciliari avanzata dal difensore Domenico Margariti. Il cinquantenne è stato ascoltato per tre quarti d’ora alla presenza del pubblico ministero Marialina Contaldo, titolare dell’inchiesta. Assistito dagli avvocati Domenico Margariti e Annalisa Abate, ha confermato la versione resa nei giorni precedenti: “Mi sono lanciato in mezzo alla rissa per salvare mio figlio, non volevo fare del male a nessuno”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio a Induno Olona, Gesuino Corona resta in carcere. Al via l’autopsia sul corpo della vittima

Notizie correlate

Rissa mortale a Induno Olona: due arresti in carcere per l’omicidioDue uomini, un uomo di 65 anni e uno di 27 anni, sono stati condotti in carcere dai carabinieri dopo l’aggressione avvenuta nella notte tra l’11 e il...

Omicidio nel Salernitano, resta in carcere la moglie della vittimaTempo di lettura: < 1 minuto Resta in carcere Raffaella Cirillo, la 54enne fermata lunedì scorso per la morte del marito Franco Vitolo, avvenuta...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti; Omicidio a Induno Olona, fermato 50enne: la rissa e il delitto per un piccolo debito; Induno Olona, Enzo Ambrosino ucciso a coltellate sotto casa di ritorno dal compleanno del figlio; Omicidio a Induno Olona: 30enne ucciso davanti casa da un gruppo di aggressori.

Omicidio a Induno Olona, Gesuino Corona resta in carcere. Al via l’autopsia sul corpo della vittimaConvalidato il fermo a carico del 50enne considerato l’autore materiale del delitto. Le difese degli Ambrosino vogliono chiarire la dinamica e sapere se il 30enne sia stata colpito anche mentre era a ... ilgiorno.it

Omicidio a Induno Olona: convalidato l’arresto per Gesuino CoronaINDUNO OLONA, 15 aprile 2026-Si delinea con maggiore fermezza il quadro giudiziario relativo all'omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne che ha perso la vita nella notte tra il 10 e l'11 aprile scors ... varese7press.it

A Induno Olona nasce Dona una visita sospesa, iniziativa solidale per l’assistenza veterinaria agli animali. - facebook.com facebook

Rissa finita nel sangue a Induno Olona, fermato un 50enne per l’omicidio di Enzo Ambrosino x.com