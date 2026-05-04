A Milano, un episodio di violenza ha portato alla morte di un uomo di 37 anni nel corso di una rissa in un bar. Secondo le ricostruzioni, i gestori del locale hanno reagito a un tentativo di furto, ma i loro comportamenti si sono tradotti in un'aggressione fatale con forbici. Il processo per la morte dell'uomo coinvolto si svolge ora, con l’accusa rivolta ai due gestori, che avrebbero superato il limite della reazione lecita.

Hanno reagito ad un furto, ma hanno oltrepassato il limite della proporzione. È su questo confine che si è deciso il processo per la morte di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso il 17 ottobre 2024 in un bar di viale Giovanni da Cermenate a Milano. Un’omicidio che si è consumato in pochi istanti: il tentativo di Di Ronza di rubare alcuni gratta e vinci, l’inseguimento da parte dei titolari del bar, la caduta e i colpi - oltre 40 - inferti con una forbice, che non hanno lasciato scampo all’uomo. Sono 17 gli anni di reclusione inflitti per omicidio volontario dalla Corte d’Assise di Milano a Shu Zou, 33 anni, e a Liu Chongbing, 52, rispettivamente nipote e marito della titolare del bar.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ucciso a forbiciate per i gratta e vinci: 17 anni ai gestori di un bar a Milano

Notizie correlate

Leggi anche: Ucciso a forbiciate per i gratta e vinci, 17 anni ai gestori del bar

Prova a rubare i Gratta e vinci e viene ucciso con 44 forbiciate, condannati a 17 anni i gestori del bar di MilanoSono stati condannati a 17 anni ciascuno i due titolari del bar di viale Cermenate a Milano imputati dell'omicidio di Eros Di Ronza.

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Ucciso dopo tentato furto a Milano, condannati a 17 anni gestori bar.

Ucciso a forbiciate per i gratta e vinci, 17 anni ai gestori del barSono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Shu Zou e Liu Chongbing, gestori del bar di viale Cermenate a Milano imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 1 ... ansa.it

Ucciso dopo un tentato furto di gratta e vinci, condannati a 17 anni i gestori del barSono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Shu Zou e Liu Chongbing, gestori del bar di viale Cermenate a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il ... msn.com