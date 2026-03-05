Fara Gera d’Adda guidava un Ape non revisionato da 15 anni con patente revocata da 4 | 65enne sanzionato per quasi 10mila euro

A Fara Gera d’Adda, un uomo di 65 anni è stato sanzionato con quasi 10.000 euro di multa dopo essere stato fermato alla guida di un Ape 50 con targa non corrispondente e patente revocata da quattro anni. L’auto non era revisionata da 15 anni e l’uomo circolava con un veicolo che presentava irregolarità evidenti.

Fara. Circolava con la patente revocata dal 2022, alla guida di un' Ape 50 con una targa che non corrispondeva al numero di telaio. Per questo un uomo di 65 anni, residente a Lecco, è stato sanzionato per un importo complessivo che sfiora i 10mila euro. È accaduto martedì 3 marzo, intorno alle 13, in via Abele Crespi, in direzione centro. Durante un controllo, gli agenti della polizia locale hanno fermato il mezzo e, dopo un primo controllo, hanno avviato verifiche più approfondite con il supporto dei carabinieri per gli accertamenti incrociati. Dai controlli è emerso che la targa montata sull'Ape 50 non risultava abbinata a quel veicolo. La violazione comporta una sanzione che sarà determinata dalla Prefettura, con un importo che può variare da 2.