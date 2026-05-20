Oltre mille manifestanti a Firenze | Siamo tutti con la Flotilla

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre mille persone si sono radunate a Firenze per esprimere solidarietà alla Flotilla. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno suonato i tamburi, esibito striscioni e sventolato bandiere palestinesi. La protesta si è svolta nel centro della città, con un corteo che è partito da una piazza principale e si è snodato lungo le vie più trafficate. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa, ma l’evento si è concluso senza incidenti.

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Firenze, 20 maggio 2026 – Tamburi, striscioni e bandiere della Palestina sventolano sotto il cielo di Firenze. Fischi e slogan riempiono l’aria di una città che vigila sui recenti episodi avvenuti nel porto israeliano di Ashdod, dove gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati ammassati, in ginocchio e bendati. Fra loro anche l'ex candidata governatrice della Regione Toscana, Antonella Bundu. Dallo Statuto fino a piazza Indipendenza: oltre mille persone hanno protestato al grido di “Palestina Libera” per ottenere il rilascio degli attivisti. Presenti al corteo autorizzato, che si è svolto in maniera del tutto pacifica, tra gli altri il Collettivo Fabbrica ex Gkn, Cpa, Partito Democratico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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