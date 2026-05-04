Milano, 4 maggio – Slogan, partecipazione e uno striscione chiaro: "Siamo tutti Thiago e Saif". Questo è il messaggio, espresso in piazza Scala a Milano, degli attivisti che sostengono la Global Sumud Flotilla. Il gruppo oggi ha convocato una conferenza stampa per chiedere la liberazione dei due membri della flotta prelevati dall’esercito israeliano la notte del 29 aprile al largo di Creta, in acque internazionali, mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. https:www.ilgiorno.itvideoconferenza-stampa-global-sumud-flotilla-adupp22u I due si trovano attualmente in carcere e la preoccupazione è soprattutto per Saif Abukeshek che in quanto palestinese rischia la pena di morte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Flotilla, presidio a Milano: “Siamo tutti Thiago e Saif”. La portavoce: “Gemellaggio con Tel Aviv? Come la Berlino di Hitler”

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