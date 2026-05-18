Corteo a Milano per la Flotilla i manifestanti protestano sotto la pioggia | Rompere ogni accordo con Israele governo agisca

Lunedì 18 maggio, un gruppo di manifestanti si è radunato a Milano sotto la pioggia per esprimere il proprio dissenso nei confronti di un accordo con Israele. La protesta si è svolta in seguito alla pubblicazione di nuove intercettazioni relative alla Global Sumud Flotilla, con i partecipanti che hanno chiesto di rompere ogni rapporto con lo Stato israeliano. La manifestazione ha attirato diverse persone che hanno condiviso lo stesso messaggio di solidarietà verso gli attivisti fermati nel contesto delle operazioni legate alla flottiglia.

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